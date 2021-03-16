Київ і ще дві області близькі до «червоного» рівня обмежень через COVID-19 – Степанов

Регіонами, які можуть уже найближчим часом потрапити до «червоного» рівня епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу, є Вінницька, Львівська області та столиця України Київ. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив увечері 15 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, реальним є новий жорсткий карантин. «Ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо буде понад 50–70% областей у «червоній» зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни», – наголосив Степанов.

Минулого тижня вперше за понад три місяці в Україні фіксували понад 13 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу. Упродовж вихідних число виявлених хворих скоротилося.