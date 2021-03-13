В Україні кількість нових випадків COVID-19 зросла на понад 13 тисяч – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 967 людей, 4 897 людей одужали, померли – 243.

Протягом доби провели 99 270 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 46 361.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 451 744 людей, одужали – 1 219 773; померли – 28 158.