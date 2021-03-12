МОЗ: щеплення від COVID-19 отримали понад 38 тисяч людей

Станом на 12 березня щеплення від COVID-19 в Україні отримали 38 237 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«8 859 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 11 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень)», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень – у Донецькій області (4114), найменша – у Чернігівській (626).

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.