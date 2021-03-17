Степанов розповів про побічні реакції від щеплень, зафіксовані в Україні

В Україні на понад 62 тисячі щеплень від COVID-19 зафіксували 361 незначну побічну реакцію (це 0,5%), з них два випадки потребували нагляду лікарів, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю Укрінформу.

«В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом двох діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною. Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% – це дуже мала кількість», – сказав міністр 16 березня.

За його словами, решта реакцій, які були зафіксовані у щеплених від COVID-19 осіб, незначні: це або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини.

Водночас в ефірі телеканалу «Україна 24» Степанов заперечив прямий зв’язок між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками утворення тромбів.

«На 17 млн доз препарату AstraZeneca зафіксовано всього 37 випадків тромбозу. Це 1 випадок на 460 тисяч вакцинованих. Приблизно стільки чи навіть більше людей стикаються з цим захворюванням і без щеплення, в звичайному житті. Прямий взаємозв’язок між щепленням і тромбозом ще в жодній країні світу не доведено. Відповідні дослідження наразі проводить європейський регулятор», – заявив міністр.

За його словами, Україні треба дочекатися результатів цих досліджень і потім робити висновки.

Щонайменше десять країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією, тимчасово припинили застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca після повідомлень минулого тижня про те, що в Данії та Норвегії у декого, хто отримав дозу, утворилися тромби, хоча жодних доказів того, що це пов’язано саме з вакциною немає.

Європейська агенція медпрепаратів та Всесвітня організація охорони здоров’я заявляють, що наявні дані не свідчать про те, що саме вакцина спричинила утворення згустків крові, і наполягають, що люди повинні далі імунізуватися.