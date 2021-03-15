Україна не планує зупиняти використання вакцини AstraZeneca – Степанов

Україна не планує зупиняти використання вакцин компанії AstraZeneca, щеплення якими призупинили деякі країни Європи, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю агенції AFP.

«Ми навіть не думаємо про це», – сказав міністр 15 березня.

За його словами, ніяких побічних ефектів від використання вакцини в Україні, які б могли призвести до зупинки її використання, не спостерігали.

Вакцина AstraZeneca, вироблена в Індії під торговельним найменуванням CoviShield, – на цей час єдина, яку використовують в Україні. Її вже отримали 500 тисяч доз. Але від початку вакцинації 24 лютого і станом на кінець дня 14 березня в Україні було нею прищеплено (тільки першою з двох необхідних доз) лише 53 тисячі 155 осіб, повідомили в МОЗ.

Тим часом, деякі країни відкладають щеплення проти COVID-19 вакциною розробки Оксфордського університету і британсько-шведської фірми AstraZeneca і розслідують випадки виявлення тромбів в окремих людей після щеплення. 15 березня про це оголосили Німеччина, Франція, Італія й Іспанія.

Перед ними в Європі на такий самий крок пішли ввечері 14 березня також Нідерланди, які теж повідомили про виявлення таких станів у вакцинованих, а попередніми днями – й Ірландія, Ісландія і Болгарія.

Іще низка країн тимчасово не прищеплює певними партіями цієї вакцини, щодо яких виникли сумніви, – такі, як Австрія, Люксембург, Румунія й три країни Балтії, до яких потрапили частини тих самих партій.

Крім того, схожі заходи остороги ухвалюють і деякі країни поза межами Європи – про це заявили, наприклад, Конго й Індонезія.

У всіх цих випадках ідеться не про відмову від вакцини, а лише про те, що її подальше застосування відкладають на певний час як запобіжний захід – до з’ясування, чи небезпечні стани здоров’я могли стати наслідком щеплення.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що не знайшла причинно-наслідкового зв’язку між вакциною та згортанням крові. А 11 березня AstraZeneca заявила, що не знайшла свідчень про зростання ризику легеневої емболії або тромбозу глибоких вен у понад 10 мільйонах записів.

Також і Європейське агентство медпрепаратів, що відповідає, зокрема, за сертифікацію й безпеку таких препаратів, говорило про відсутність даних, які могли б свідчити про те, що вакцинація спричинює тромбози. Як мовилося в заяві агентства 11 березня, з приблизно 5 мільйонів прищеплених вакциною AstraZeneca в країнах Європейського економічного простору (тобто вже без Британії) станом на 10 березня було повідомлено про 30 таких випадків – а це «не вище, ніж пересічно серед населення».