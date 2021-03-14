AstraZeneca наполягає, що «немає свідчень» зв’язку їхніми вакцинами та ризиком формування тромбів

AstraZeneca наполягає, що «немає свідчень» зв’язку між їхніми вакцинами від COVID-19 та ризиком формування тромбів.

Англійсько-шведська компанія заявила, що провела «уважне дослідження» доступних даних про людей, яким зробили щеплення в Британії та Європейському союзі.

«Близько 17 мільйонів людей в ЄС та Сполученому Королівстві наразі отримали нашу вакцину, число формування тромбів в цій групі є нижчим, ніж сотні випадків, які можна було б очікувати серед населення в цілому», – розповіла головна медична спеціалістка Енн Тейлор.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Вона зазначила, що характер пандемії призвів до підвищеної уваги до окремих випадків, тому компанія виходить за рамки стандартної практики моніторингу безпеки ліцензованих ліків, щоб забезпечити громадську безпеку.

14 березня Ірландія рекомендувала тимчасово припинити використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca. Рішення ухвалили після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом.

До цього кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між вакциною та проблем зі згортанням крові.