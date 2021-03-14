Ірландія рекомендує тимчасово припинити використання вакцини AstraZeneca

Ірландія рекомендує тимчасово припинити використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca.

Доктор Ронан Глінн, заступник керівника медичної служби країни, заявив, що рекомендації були розроблені після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом AstraZeneca.

Він заявив, що хоча наразі немає остаточних висновків про зв’язок між вакциною та згаданими випадками, ірландська влада превентивно. рекомендує тимчасово зупинити використання вакцини.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між вакциною та згортанням крові.

11 березня AstraZeneca заявила, що не знайшла свідчень про зростання ризику легеневої емболії або тромбозу глибоких вен у понад 10 мільйонах записів.