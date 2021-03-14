Ірландія рекомендує тимчасово припинити використання вакцини AstraZeneca

Ірландія рекомендує тимчасово припинити використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca.
Доктор Ронан Глінн, заступник керівника медичної служби країни, заявив, що рекомендації були розроблені після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом AstraZeneca.
Він заявив, що хоча наразі немає остаточних висновків про зв’язок між вакциною та згаданими випадками, ірландська влада превентивно. рекомендує тимчасово зупинити використання вакцини.
Кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між вакциною та згортанням крові.
11 березня AstraZeneca заявила, що не знайшла свідчень про зростання ризику легеневої емболії або тромбозу глибоких вен у понад 10 мільйонах записів.
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