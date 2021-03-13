Головний санлікар розповів про право вибору вакцини від COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про право вибору вакцини від COVID-19 для тих, кому роблять щеплення.

Як сказав він в інтерв’ю виданню «НВ», такого права не буде.

«Ми не можемо дозволити використання декількох продуктів на одній платформі в одному кабінеті – це загальносвітова практика. Ні в Ізраїлі, ні в Великій Британії сімейний лікар не вакцинує одночасно препаратами Pfizer, Moderna та AstraZeneca – йому дають один продукт, він навчений працювати саме з ним, і у людей, які приходять у пункт щеплення в такій країні, немає вибору: який препарат отримав їхній сімейний лікар, таким він і вакцинує людей. Так і у нас буде», – сказав Ляшко.

За його словами, перші мобільні бригади вакцинації зараз працюють із продуктом CoviShield, який виробляється за ліцензією AstraZeneca, а коли надійде вакцина Pfizer – «у нас є інші навчені бригади, і ми знаємо, кого ми вакцинуємо в першу чергу цим препаратом – це люди похилого віку, які перебувають у будинках для літніх».

У відповідь на зауваження, що багато людей каже: «ми почекаємо Pfizer», – а отримані дози цієї вакцини підуть у будинки для людей похилого віку, головний санлікар наголосив: «Чекати нічого не потрібно, бо права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використати найбільш ефективно».

В Україні кампанію щеплення проти COVID-19, яка почалася 24 лютого, наразі здійснюють вакциною британсько-шведської компанії AstraZeneca, розробленою спільно з Оксфордським університетом, що вироблена на підприємстві в Індії під торговим позначенням CoviShield. Дія вакцини AstraZeneca на людей старшого віку тим часом мало вивчена, тому в багатьох країнах про всяк випадок не радять застосовувати її до людей віком понад 55 років.

Станом на кінець дня 12 березня, як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, в Україні від початку кампанії прищеплено 47 тисяч 541 особу, всі тільки першою дозою вакцини з двох необхідних. Щеплення роблять тим часом лікарям і військовим.

Також станом на кінець дня 12 березня до листа очікування безплатної вакцинації від COVID-19 записались 241 тисяча 277 людей, повідомили в МОЗ.

Крім того, в Україні вже зареєстровані, але на цей час іще відсутні вакцина спільної розробки німецької компанії BioNTech і американської Pfizer, а також вакцина китайської компанії Sinovac Biotech, відома як CoronaVac. Україна сподівається й на схвалення і отримання вакцини американської компанії Novavax.

Вакцина CoviShield, що є торговельною маркою вакцини Oxford/AstraZeneca, виробленої в Індії, і є єдиною, яка на цей час застосовується в Україні, стала предметом агітаційної кампанії проти неї. Проросійські сили, які намагаються, попри законодавчу заборону, просунути на український ринок російську вакцину «Спутнік V», поширюють неправдиві чутки, ніби індійська вакцина відрізняється в гірший бік від тієї ж Oxford/AstraZeneca, виробленої в інших країнах, а тим більше від інших вакцин на кшталт Pfizer. Поживу таким чуткам додає також непрозорість у процедурах закупівлі в Україні цієї вакцини.