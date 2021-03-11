В ЄС схвалили вакцину Johnson & Johnson у той час, як кілька країн зупинили щеплення AstraZeneca

Європейська комісія дала дозвіл на використання на території Євросоюзу однодозової вакцини від COVID-19 американської компанії Johnson & Johnson (J&J).

«Більше безпечних й ефективних вакцин приходять на ринок», – написала у твіттері президент Єврокомісїі Урсула фон дер Ляєн, оголошуючи рішення після того, як Європейський регулятор лікарських засобів рекомендував дати дозвіл на використання цієї вакцини.

За її словами, зважаючи на кількість замовлених доз, в ЄС зможуть вакцинувати до 200 мільйонів людей. Рішення прозвучало на тлі продовження зусиль Брюсселя прискорити тривалу кампанію з вакцинації населення і нарощування поставок вакцин.

Препарат від американської компанії Johnson & Johnson став четвертою вакциною проти коронавірусної інфекції, схваленої на території ЄС, після засобів від Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована для використання людьми віком від 18 років. Масштабне дослідження препарату, що торкнулося трьох континентів, показало його ефективність у 85 відсотків для захисту від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смертельного результату.

Раніше щеплення від Johnson & Johnson були схвалені в США, Канаді та Бахрейні.

Водночас 11 березня низка країн Європи оголосили про призупинення використання вакцини від фірми AstraZeneca, розробленої спільно з вченими Оксфордського університету. Причиною назвали інформацію про утворення тромбів у кількох пацієнтів, які отримали це щеплення.

Зокрема, зупинили вакцинацію Данія, Норвегія, Ісландія й Італія. Країни повідомили про таке рішення, пославшись на вимушені заходи обережності.

Раніше Австрія заявила, що зупиняє використання партії вакцини AstraZeneca на час розслідування випадку смертельного результату від серйозних проблем зі згортанням крові.

У заяві компанії AstraZeneca, переданій 11 березня агентству Reuters, вказано, що безпека вакцини була всебічно вивчена в ході клінічних випробувань, і експертна оцінка підтвердила, що цей засіб проти COVID-19 у цілому добре переноситься.

Тим часом, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що вакцинація препаратом від компанії AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів, і застосування вакцини можна продовжувати.

Серед п’яти мільйонів людей в Європі, які отримали щеплення, було 30 таких випадків, повідомили в EMA.

«Немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не внесений у список побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки ... полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки триває розслідування за фактами тромбоемболії», – заявляє EMA.

