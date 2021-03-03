Президентка Словаччини розкритикувала придбання російської вакцини

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 2 березня під час своєї зустрічі з директоркою Державного інституту з контролю лікувальних засобів (ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv) Зузаною Батьовою наголосила, що довіру до вакцинації «не відвищить пропозиція однієї незареєстрованої вакцини для певної групи людей», і що для цього потрібний «ясний і професійно підготовлений план вакцинації».

На своїй сторінці у фейсбуці Чапутова зазначила, що Словаччина стала другою країною Європейського союзу, яка зробила виняток для використання вакцини Sputnik V. «Цей крок не є проявом відваги чи доказом дипломатичного успіху, швидше це відмова від правила, яким ми керуємось і в медичних питаннях і яке є для нас гарантією безпеки людей», – наголосила Чапутова.

На думку президентки, вихід із ситуації не є складним: «попросити Європейське агентство лікувальних засобів (EMA – European Medicines Agency) зареєструвати Sputnik V і надати нашому Держаному інститутові з контролю лікувальних засобів документацію до цієї вакцини так, як звичайно це прийнято завжди робити при оцінці подібних ліків».

Критично до придбання російської вакцини поставився і міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок. Міністр планує зустрітися з найвищим керівництво країни, щоб «упевнитись, що в нашому закордонно-політичному спрямуванні нічого не міняється». На думку міністра, «вже видно, що ця вакцина є вже не тільки вакциною, це є засіб гібридної війни. Цей політичний інструмент нас розділяє вдома, розділяє і за кордоном. Посередництвом цього інструменту ЄС зображається як щось таке, що підводить».

1 березня військовим літаком була доставлена з Росії до Словаччини вакцина Sputnik V. Як зазначив словацький прем’єр Ігор Матович, країна має придбати всього два мільйони доз цієї вакцини.

Протягом перших двох місяців Росія має доставити перший мільйон доз вакцини, протягом травня-червня – другий. На думку Ігора Матовича, таким чином «вакцинація в країні прискориться на 40 відсотків».

Вакцинація російською вакциною у Словаччині буде добровільною.