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28 лютого 2021, Київ 17:08
Новини | Коронавірус

Прем’єру Угорщини зробили щеплення китайською вакциною від COVID-19

Угорщина цього тижня стала першою країною Європейського союзу, яка почала вакцинацію китайським препаратом – незважаючи на те, що він наразі не був схвалений на рівні Євросоюзу

Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану 28 лютого зробили щеплення від COVID-19 вакциною, розробленою китайською компанією Sinopharm.

Угорщина цього тижня стала першою країною Європейського союзу, яка почала вакцинацію китайським препаратом – незважаючи на те, що він наразі не був схвалений на рівні Євросоюзу.

Раніше так само для використання в Угорщині була схвалена російська вакцина «Sputnik V». Чому Орбану вкололи саме китайську вакцину, а не російську і не препарати, які були схвалені ЄС і також доступні в Угорщині, виробництва Pfizer, Moderna і AstraZeneca, не повідомляють.

Орбан висловив упевненість, що 2,5 мільйона жителів країни, які зареєструвалися на вакцинацію, імунізують до початку квітня. Поки що темпи вакцинації в країні, незважаючи на схвалення відразу п’яти вакцин, не дуже високі.

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