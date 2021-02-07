Угорщина стала першим членом ЄС, який затвердив російську вакцину від COVID-19

Угорщина стала першим членом Європейського союзу, який затвердив російську вакцину від COVID-19 для загального використання.

Уряд повідомив, що близько 40 тисяч доз вакцини Sputnik V готові для розповсюдження.

Загалом Угорщина замовила 2 мільйони доз, які мають надійти впродовж наступних трьох місяців.

2 лютого британський медичний журнал Lancet опублікував дані розробників російської вакцини Sputnik V про її ефективність у 91,6%.

Угорщина також є першою країною ЄС, яка замовила вакцину від китайської компанії Sinopharm. Країна збирається отримати 5 мільйонів доз. Вакцинацією препаратом Sinovac планують розпочати в лютому.