Британський Lancet опублікував дані розробників російської вакцини про її ефективність у 91%

Російські вчені заявляють, що розроблена ними вакцина «Спутник V» від коронавірусного захворювання COVID-19 є безпечною й ефективною. Один з найавторитетніших наукових журналів у світі – британський Lancet – 2 лютого опублікував проміжні результати третьої стадії випробувань російської вакцини.

Ефективність препарату склала близько 91 відсотка, йдеться в публікації.

За словами дослідників, їхні висновки ґрунтуються на випробуваннях, до яких залучили близько 20 тисяч людей у Росії минулої осені.

Вчені, не пов’язані з дослідженням, визнали, що швидкість, з якою була виготовлена і поширена російська вакцина, критикували, але опубліковане дослідження «є чітким».

«Розробка вакцини «Спутник V» критикувалась за поспіх, зрізнання кутів і відсутність прозорості. Але результати, про які повідомлено, є чіткими і демонструють науковий принцип вакцинації, що означає, що ще одна вакцина тепер може приєднатися до боротьби за зменшення випадків COVID-19», – заявили британські вчені Ян Джонс і Поллі Рой.

Російський уряд схвалив вакцину 11 серпня. На той час її протестували лише на кількох десятках людей.

Реєстрація «Спутника» проходила до публікацій результатів випробувань і супроводжувалася гучними політичними заявами, це викликало у багатьох експертів і членів наукового співтовариства побоювання щодо її ефективності.

У Росії оголошена масова вакцинація препаратом.

За межами Росії «Спутник V» отримав схвалення у понад десяти країнах, заявив російський Фонд прямих інвестицій, який допомагав фінансувати розробку вакцини.