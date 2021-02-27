«Замість вакцинувати росіян, Путін продає вакцину» – Ландсбергіс

Литва вважає вакцину «Спутнік V» «дивним інструментом» в руках президента Росії Володимира Путіна. Про в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Замість того, щоб вакцинувати російських громадян, він продає цю вакцину. Не схоже на те, що так би чинив політик і громадянин, який стурбований чиїмось здоров’ям. Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян. А коли ви вакцинували мільйон громадян, а продаєте за кордон мільярд вакцин – це виглядає дивно. Тому, на нашу думку, це – радше геополітичний проєкт, ніж проєкт зі сфери охорони здоров’я», – вважає литовський міністр.

Також Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що Литва планує використовувати вакцини, схвалені в ЄС та США, і «їх має вистачити, якщо не буде більше скорочень».

Повністю інтерв’ю міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса читайте або дивіться згодом на сайті та на Youtube-каналі Радіо Свобода.

Наразі російську вакцину схвалили у 29 країнах світу, з яких тільки одна є членом Євросоюзу – Угорщина. Це рішення угорської влади розкритикували, адже «Спутнік V» не пройшов належних перевірок.

Низка країн наперед відмовилася від її використання, серед них і Україна, де заборонене використання вакцин розробки і виробництва країни-агресора, якою щодо України й є Росія.