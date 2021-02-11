Уряд заборонив реєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19

Кабінет міністрів заборонив реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, розробленої в Росії. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті уряді постанові від 8 лютого.

«Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється», – йдеться в постанові.

Згідно з документом, постачання і перевірка вакцин інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках ініціативи COVAX.

«Проведення експертної оцінки співвідношення «користь/ризик» і перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність під час державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, які плануються до постачання в Україну за механізмом COVAX, здійснюється державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» на безоплатній основі», – вказано у постанові.

Напередодні у МОЗ повідомили, що китайська компанія Sinovac подала заявку на реєстрацію своєї вакцини від COVID-19 в Україні.

8 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».