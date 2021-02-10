Литовський міністр пояснив, як пов’язані купівля вакцини в Росії та війна на Донбасі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі. Про це 10 лютого повідомляє балтійське видання Delfi.

На думку міністра, невдовзі питання російської вакцини втратить свою актуальність, оскільки з’являються «сотні» виробників.

Ландсбергіс наголосив, що підтримує позицію прем’єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її зареєструє Європейське агентство з лікарських засобів.

Очільник зовнішньополітичного відомства відзначив, що вакцину купує держава за власний кошт платників податків у країнах, цінності яких близькі.

«Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання на сході України», – сказав міністр.

Раніше 10 лютого причини відмови від закупівлі вакцини в Росії повідомила влада Чехії.

Нещодавно Угорщина стала першим членом Європейського союзу, який затвердив російську вакцину від COVID-19 для загального використання. Уряд повідомив, що близько 40 тисяч доз вакцини Sputnik V готові для розповсюдження.

2 лютого британський медичний журнал Lancet опублікував дані розробників російської вакцини Sputnik V про її ефективність у 91,6%.