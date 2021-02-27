Чий Крим: санкції змусять Росію змінити думку | Глава МЗС Литви

Радіо Свобода розпитало детальніше про те, коли це могло б статися, а також що міністр думає про російську вакцину «Спутнік-V», яку вирішили придбати деякі країни-члени ЄС. Як санкції Європейського союзу вплинуть на Росію, чи постачатиме Литва Україні ще летальну зброю та чому Литву обурили гастролі Філіпа Кіркорова в Крим – про це та багато іншого литовський міністр розповів у програмі «Суботнє інтерв’ю».