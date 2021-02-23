Литва готова поділитися вакциною з Україною

Литва готова поділитися вакциною від COVID-19 з Україною, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

«Також я висловив недостатньою кількістю вакцин в Україні і переконав пана міністра, що в разі виникнення надлишку таких вакцин, звичайно, ми будемо нею ділитися з Україною», – сказав Ландсбергіс.

Міністр наголосив, що Україна – дуже велика країна, і Литва не зможе самостійно покрити потреби України.

«Але ми попросимо всіх наших сусідів, друзів по Європейському союзу приєднатися до нашої ініціативи й допомогти Україні», – додав міністр.

Він вважає, що наразі «занадто рано» говорити, коли Литва зможе поділитися вакциною.

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23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вінтажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.

Очікується, що вакцину перевезуть в обласні склади 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ), які отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня. Принаймні таку процедуру раніше описував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.