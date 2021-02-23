До України з Індії прилетів літак із першою партією вакцини від коронавірусу – Степанов

Перша партія вакцини від COVID-19 прибула у вівторок із Індії вантажним літаком до аеропорту «Бориспіль», повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

«Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації», – заявив Степанов у фейсбуці.

Вакцину Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, в обсязі 500 тисяч доз особисто супроводив на шляху до України Максим Степанов.

Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.

Очікується, що одразу після вивантаження вакцину перевезуть в обласні склади 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ) отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня. Принаймні таку процедуру раніше описував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Раніше голова МОЗ Максим Степанов анонсував, що перший етап вакцинації охопить майже 370 тисяч людей. Вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники «екстренки», включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей літнього віку), військовослужбовці.

За даними МОЗ, Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

На сьогодні від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 311 844 людини, одужали – 1 151 777, померли – 25 309.