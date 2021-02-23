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23 лютого 2021, Київ 09:53
Новини | Коронавірус

В Україні минулої доби підтвердили 4 182 нових випадки COVID-19 – МОЗ

Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській області (716)

За попередню добу в Україні виявили 4 182 нових випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 1 236 людини. Одужали – 4 351, померли – 153.

В Україні здійснили напередодні 49 600 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 660.

Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), у Києві (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 311 844 людини, одужали – 1 151 777, померли – 25 309.

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