В Україні минулої доби підтвердили 4 182 нових випадки COVID-19 – МОЗ

За попередню добу в Україні виявили 4 182 нових випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.
За добу госпіталізували 1 236 людини. Одужали – 4 351, померли – 153.
В Україні здійснили напередодні 49 600 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 660.
Найбільшу кількість випадків виявили в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), у Києві (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 311 844 людини, одужали – 1 151 777, померли – 25 309.
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