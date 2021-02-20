Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу і кількості вакцин від COVID-19 – Ляшко

Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу і кількості вакцин від COVID-19, розроблено план розвезення вакцин в обласні склади, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Є чіткий план, який дає змогу одразу після прибуття вакцини розвозити її в обласні склади 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ) отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня», – повідомив Ляшко у фейсбуці.

Оскільки медпрацівники будуть залучені протягом усієї вакцинальної кампанії, то Національна служба здоров’я укладатиме договори із визначеними для вакцинації закладами, та сплачуватиме їм за надані послуги, додав Ляшко.

«У перший місяць для забезпечення готовності до проведення вакцинації роботи НСЗУ виплачуватиме 8 тисяч гривнь на одну мобільну команду медиків. Далі медичний заклад отримуватиме доплату за фактичну кількість провакцинованих осіб – 25 гривень за першу дозу введеної вакцини і 60 гривень – за другу. Дані про вакцинацію будуть вноситися до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме фактично надані послуги», – пояснив головний санітарний лікар України.

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

На початку поточного місяця у МОЗ повідомляли, що Україна отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 299 967 людей, одужали 1 144 516, померли – 25 045.