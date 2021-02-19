Проблеми з вакцинацією від Covid-19: чи має міністр Степанов піти у відставку?

Вакцинація українців від COVID-19 розпочнеться наприкінці цього або на початку наступного тижня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 16 лютого, хоча він та інші чиновники із системи охорони здоров'я раніше заявляли про початок вакцинації 15 лютого.

Чи мають проблеми з вакцинацією стати підставою для звільнення міністра? Про це Радіо Свобода запитало у народних депутатів.

Михайло Радуцький, «Слуга народу»:

– Фракція «Слуга народу» про відставку міністра Степанова ще не збиралась і не обговорювала це. Все ж таки я вважаю, що таке рішення (про відставку Степанова – ред.) має бути за прем'єр-міністром.

Якщо буде доведено, що є вина міністра охорони здоров'я в зриві вакцинації, я думаю, що тут буде дуже багато голосів за його відставку у фракції.

Вакцинація має бути проведена для того, що 60 відсотків населення отримали можливість відпрацювати колективний імунітет. За планом вакцинації, затвердженої урядом, це має відбутися до середини літа цього року. Тому, я вважаю, що про зрив вакцинації і зрив кампанії з вакцинації ми влітку зможемо казати.

Так, сьогодні є затримка. Зі слів міністра Степанова, є об'єктивні причини для того. Зі слів уряду, є якась бюрократична недомовленість між COVAX і Pfizer. Є якась логістична затримка в Індії.

Одночасно ще ніколи ніхто у світі не вакцинував мільйонами громадян, і думати, що з першого дня у нас все буде супер-супер, було б не зовсім об'єктивно.

Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність»:

–В усіх країнах світу питання вакцин вирішують лідери країн, і Зеленський обіцяв нам влітку, що Україна буде однією з перших країн, яка отримає вакцину. Де?

Коли вже почали вакцинуватися у Зімбабве, то Україна ще не почала. Україна залишилась тільки разом з Білоруссю, але там Лукашенко планує лікувати коронавірус трактором, а в нас?

Ба більше, в мене є питання: що з роботою по українській вакцині? Насправді це не так вже й не неймовірно. У світі є вже розроблені вакцини, але ще в процесі розробки сотні вакцин і Україна могла би бути теж на цьому шляху. Що з цим? У нас з цим повна тиша! Це повністю провалено.

Я готовий будь-якої хвилини ще раз підписатися за відставку Степанова. Спочатку ми були на передостанньому місці в Європі по кількості тестувань, потім у нас був повний завал по забезпеченню киснем ліжок. Тепер у нас вакцинація ніяк не розпочнеться. Ну це вже перетворюється на трагікомедію.

Валерій Дубіль, «Батьківщина»:

– Я переконаний і вважаю, що програма не провалена, а є технічні причини і тому міністр сам особисто вилетів до Індії для того, щоб забрати цих 12 мільйонів доз, які вже законтрактовані. Причина є в оформленні документів, як йому про це говорять у Індії. Він мав телефонну розмову і не одну, а кожного дня, тому що питання сьогодні в суспільстві набуло великої напруги і тому він також розуміє, як і всі ми, відповідальність вакцинації і відповідальність за життя людей.

Я бачу, що є надзвичайно велика повага у всіх наших медиків до Максима Степанова, надзвичайно велика. І також є надзвичайно велика повага у нашої фракції «Батьківщина». І я переконаний, що він робить все можливе і неможливе для того, щоб вакцина була і щоб врятувати людей.

І дуже погано, що багато політиків використовують це просто заради піару, не розібравшись в ситуації. Тим паче, що ми бачимо, скільки міністрів за цей час змінилося. Ми всі розуміємо, що це (зміна міністра – ред.) буде тільки на гірше. Тому що у медицині тільки от ситуація потихеньку стабілізувалася і я переконаний у тому, що буде тільки краще з Максимом Степановим.

Ольга Стефанишина, «Голос»:

– Основний координаційний технічних процес, звичайно що організовує профільне міністерство. Тому я вважаю насамперед, що сьогодні саме міністр охорони здоров'я пан Степанов винний в тому, що у нас немає жодної дози вакцини.

Вести перемовини технічні з виробниками потрібно було влітку. І це мало ініціювати міністерство охорони здоров'я.

Звичайно, відповідальність уряду є в тому, що його (Максима Степанова – ред.) не мотивували, з нього ніхто не питав, всі думали, що він щось робить, а людина нічого весь цей час не робила. Лише 10 грудня, почавши перемовини пан Степанов в кінці грудня їх просто зірвав з усіма виробниками, крім одного.

Ми знали уже влітку, що ця людина не впорається із цією програмою. Ми тоді вже зареєстрували постанову про його звільнення, бо всі попередні процеси (тестування, підготовка лікарень) були вже зірвані.

Зрозуміло, що людина, яка жодного процесу не може організувати, і програму вакцинації провалить.

Тому мені сьогодні дуже дивно чути насправді висловлювання від деяких «слуг народу», що: «Давайте ще до кінця лютого почекаємо, а потім, якщо ні, то у відставку». Знаєте, ну це якісь відмазки, якщо чесно, бо вже ясно, що людина все завалює. Нащо чекати кінця лютого?

Постанова (про відставку Степанова – ред.) вже є, вона зареєстрована: виносьте в зал, голосуємо і призначаємо нового міністра.

Читайте ще:

ЮНІСЕФ: Україна отримає вакцину Pfizer наприкінці лютого – на початку березня

ВООЗ готова постачати вакцини за програмою COVAX. Що отримає Україна?