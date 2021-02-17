Степанов оголосив про зміну дати початку вакцинації проти COVID-19

Вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 розпочнеться наприкінці цього або на початку наступного тижня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час вебінару з Американсько-українською діловою радою 16 лютого.

Видання Kyiv Post нагадує, що раніше чиновники заявляли про початок вакцинації 15 лютого. Однак країна знову відклала її через «логістичні та бюрократичні проблеми», твердить Степанов.

Цього місяця Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а згодом упродовж трьох місяців – до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Медики, які працюють із хворими на COVID-19, а також військові на сході України стануть першими в черзі на безкоштовне щеплення.

Одна особа має отримати дві дози для ефективної вакцинації. Степанов каже, що Україна може вакцинувати до 7–8 мільйонів людей на місяць.

«Щойно ми отримаємо можливості та доступ до вакцини в достатній кількості, ми зможемо максимально збільшити кількість щеплень, щоб провести цю кампанію якомога швидше», – говорить Степанов.

Міністр указав, що Україна може ввести так звані паспорти вакцин для відновлення міжнародних поїздок. «Гадаю, Україна приєднається до всіх цих ініціатив (щодо паспортів вакцин), щоб уникнути створення додаткових проблем для наших громадян», – сказав Степанов.

За його словами, МОЗ ще обговорює, чи потрібно Україні запроваджувати паспорти вакцин для внутрішніх поїздок та інших цілей.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) раніше цього місяця розпочало розслідування щодо імовірних зловживань, скоєних чиновниками МОЗ під час закупівлі вакцини проти COVID-19.

Степанов звинувачення заперечує. Він розкритикував НАБУ, звинувативши агенцію в спробі зірвати вакцинацію проти COVID-19.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.