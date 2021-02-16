В Україні розпочалася реєстрація вакцини від коронавірусу Pfizer – Степанов

В Україні подали заявку про державну реєстрацію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer. Про це повідомив у фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«До «Єдиного вікна» МОЗ України подана заява про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов’язання для екстреного медичного застосування», – написав Степанов.

Міністр додав, що це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Наразі на реєстрації знаходяться вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca та Sinovac.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що Україна отримає вакцину від коронавірусу 17 чи 18 лютого.

29 січня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.