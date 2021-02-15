Країни G7 збираються цього тижня на онлайн-саміт, на порядку денному – вакцинація від COVID-19

Країни «Групи семи» (G7) збираються провести 19 лютого онлайн-саміт для обговорення рівного розподілу вакцини від COVID-19. Президент США Джо Байден зосередиться, як очікується, на темі глобального виробництва і розподілу вакцини. Зустріч 19 лютого стане першим великим багатостороннім заходом для Байдена на посаді президента США. Як заявили в Білому домі, на зустрічі головуватиме прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Джонсон також закличе країни G7 розробити глобальний підхід до пандемій, зокрема в частині системи раннього попередження, заявили в його канцелярії.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що політика «спочатку я» щодо вакцин, що проводиться багатими країнами, може загрожувати найбіднішим країнам, а також дозволити вірусу продовжувати поширюватися і мутувати.

Лідери G7 – Великобританії, Німеччини, Канади, Франції, Італії, Японії і США – зазвичай зустрічаються щороку, щоб обговорити найбільш нагальні проблеми світу. Минулорічний саміт, який мали провести США, скасували через пандемію.

Очікується, що у звичному форматі саміт G7 Борис Джонсон проведе в червні у графстві Корнуолл, на південному заході Англії. Зустріч буде присвячена відновленню після пандемії і змінам клімату.