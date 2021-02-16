«За і проти». Чи хочуть українські медики вакцинуватися від COVID-19?

Наразі майже 60 тисяч українських медиків готові вакцинуватися від COVID-19. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, бажання отримати щеплення від коронавірусної інфекції висловили насамперед лікарі, які приймають ковідних хворих, а також співробітники «швидких». Це приблизно шоста частина від усіх медпрацівників, яких планує провакцинувати МОЗ. Чи складають медичні установи списки охочих, і всі лікарі позитивно сприймають кампанію з вакцинації? З’ясовувало Радіо Свобода.

Як заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, Україна отримає вакцину від коронавірусної інфекції 17 чи 18 лютого.

Це нова дата, яку озвучив очільник відомства. Перед цим МОЗ планувало почати щеплення пріоритетних груп населення в середині лютого.

За словами Максима Степанова, вже сформовані 347 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення, і нині стартував другий етап їхнього навчання. Як повідомляє Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у фейсбуці, члени бригад вже закінчили онлайн-тренінги, і до кінця тижня практичні навчання пройдуть щонайменше по 2 мобільні бригади з кожної області.

Як повідомили Радіо Свобода у кількох медичних закладах Києва, списки працівників, які виявили бажання отримати щеплення, а також склад мобільних бригад, які будуть його робити, вже складені близько місяця тому і, згідно з наказом МОЗ, передані до міністерства. Проте у лікарнях не уточнили, яка кількість персоналу дала згоду на проведення вакцинації.

Водночас, як розповіла Радіо Свобода працівниця однієї з столичних лікарень, її співробітникам натякали, що краще погодитися на вакцинацію, інакше вони не зможуть далі працювати з хворими. Щоправда, зауважила жінка, заяви про звільнення від них не вимагали.

«Немає довіри до влади»

Наразі українські медики, на відміну від своїх європейських колег, переважно без захвату сприймають майбутню вакцинацію. Більшість із тих, з ким поспілкувалося Радіо Свобода, мають намір робити щеплення, проте хочуть відтермінувати його на кілька місяців або ж погоджуються лише на певну вакцину.

Ольга Мартиненко, завідувачка інфекційним відділенням центральної міської лікарні у Рубіжному Луганської області:

«Частина нашого колективу вже перехворіла, тому для них це питання не на часі. Мій чоловік, наприклад, який також є лікарем, він не хворів на коронавірус, звичайно, він буде вакцинуватися. Хоча у нас є сумніви щодо безпечності, ефективності цих вакцин. Щодо мене, я б не хотіла робити укол китайською вакциною.

Ми, інфекціоністи, важче за інших хворіємо, у нас сильніше вірусне навантаження

Але ризики важче перенести ковід чи ймовірність летальних випадків перевищують наші побоювання. Ми, інфекціоністи, важче за інших хворіємо, у нас сильніше вірусне навантаження. Наш колектив складається із 30 людей, з них 7 вже мають антитіла. Вони не будуть щеплюватися, а решта – з них половина дала згоду на вакцинацію», – зауважила в розмові з Радіо Свобода Ольга Мартиненко.

Наталія (прізвище просила не називати), медсестра одного з медичних закладів Дніпропетровської області:

«Я не згодна на щеплення, оскільки не певна, чи може мене захистити вакцина від якогось штаму коронавірусу, враховуючи, що їх кілька. Якщо взяти відомі вже вакцини – від кору, краснухи тощо – тут ясно, що організм у легкій формі переносить інфекцію. Як бути у випадку з COVID-19, невідомо, я боюся наслідків», – розповіла жінка.

Жанна Дворник, інфекціоніст з Хмельницького:

«Я поки що утримуюсь від вакцинації, бо я перехворіла. Поки маю в запасі ще три місяці, за цей час буду бачити, що це буде за вакцина, як вона діятиме, які будуть побічні наслідки, вивчатиму наукову літературу. Я маю понад 20 років стажу, як лікар, звісно, я за щеплення.

Головне питання в якості вакцини, а також в її належному транспортуванні і зберіганні. От тут я скептично оцінюю можливості нашої влади належним чином все організувати і провести

Зְ’ְֹֹявилися нові штами коронавірусу, так, але він мутує не так швидко, як грип. Головне питання в якості вакцини, а також в її належному транспортуванні і зберіганні. От тут я скептично оцінюю можливості нашої влади належним чином все організувати і провести», – наголосила лікарка у розмові з Радіо Свобода.

Сумніви медиків щодо вакцинації допомагають розвіяти інформаційні кампанії

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська на коронавірус перехворіла двічі. Якщо перший раз хвороба минула майже безсимптомно, то вдруге інфекцію жінка переносила важко, відтак вона не вагається, чи робити їй щеплення. Вакцинуватися буде та іншим радить. Скептицизм своїх колег щодо вакцинації пояснює вкрай низькою поінформованістю.

«Вакцини, які використовуються у світі, вже довели свою безпечність, немає яскраво виражених побічних ефектів. Тривають кампанії з вакцинації, проводяться дослідження, якби були негативні наслідки, повֹֹֹֹֹ’язані з вакциною, світ про це вже б дізнався.

Я наразі не бачу причин відмовлятися від щеплення, враховуючи тяжкі наслідки від самого захворювання

Розумію, що ефективність їхня може бути різною. Але я наразі не бачу причин відмовлятися від щеплення, враховуючи тяжкі наслідки від самого захворювання», – зазначила лікарка в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ставлення українських медиків до щеплення від коронавірусу є неоднозначним. Це підтвердила завідувачка першого інфекційного відділення столичної лікарні №17, пульмонолог Світлана Гук в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Одна половина співробітників установи, де вона працює, готові зробити щеплення, а друга – поки відмовляються, мотивуючи це тим, що вони не знають, яку саме вакцину отримає Україна.

«У багатьох з тих (колег – ред.), хто по факту не хворів і не мав клінічної картини, виявляли антитіла класу G, тобто вони перенесли інфекцію. Зараз у нас на роботі ми будемо проводити вебінари, на яких інформуватимемо про вакцину, про важливість щеплення.

Менше людей погоджуються на щеплення, ніж ми очікували. На це впливають два фактори – відсутність відомостей, що це буде за вакцина, а також те, що лікарі, судячи з усього, контактували з вірусом, і їхня імунна система справилася. Відтак, вони задумаються, чи треба їм щепитися», – зауважила Світлана Гук.

Вакцинація – справа добровільна, це стосується як пересічних громадян, так і медичних працівників, нагадав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю Свобода Live. При цьому він закликав своїх колег уважніше підійти до проблеми вакцинації і бути обачними.

«Мене колеги питають: вакцинація є добровільною, ми можемо відмовитися? Так, кажу, можете! «Похоронні гроші» все одно за вами зберігаються.

Якщо медпрацівник помирає, і це визнається як смерть під час виконання службових обовְֹ’язків, то держава виплачує півтора мільйона гривень його родині. Знову ж таки з наших з вами податків», – наголосив Федір Лапій.

МОЗ прогнозує, що вакцину від коронавірусної інфекції отримають понад 400 тисяч медпрацівників, які входять у вразливі групи населення.

Загалом, кампанія із вакцинації розрахована на 5 етапів.