У «ДНР» заявили про отримання російської вакцини «Спутнік V», у Росії «не знають», звідки вона там взялася

У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що отримали з Росії російську вакцину проти коронавірусного захворювання COVID-19, відому як «Спутнік V», використання якої в Україні не схвалене.

Як повідомляють інформаційні ресурси угруповання, його ватажок Денис Пушилін заявив, що отримано «кілька тисяч» доз вакцини і що її й надалі будуть «регулярно» отримувати з Росії.

На оприлюднених фотографіях, імовірно, з одного з пунктів вакцинації видно, як із вантажівки дістають теплоізоляційну скриню для транспортування вакцини в замороженому вигляді, всередині якої картонні коробки з пакунками з пляшечками як першої, так і другої дози вакцини «Гам-КОВІД-Вак» (це офіційна назва вакцини «Спутнік V»), необхідних для щеплення.

Посадовці цивільних органів охорони здоров’я, створених угрупованням, заявили, що вакцинування почнеться в кількох місцях у Донецьку 1 лютого.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.

У Російському фонді прямих інвестицій, установі, яка організовує виробництво і постачання цієї вакцини, заявили російським агентствам, що не здійснюють і не планують здійснювати її постачання угрупованню «ДНР», а також аналогічному угрупованню «ЛНР», що діє на окупованій частині Луганщини. У фонді також додали, що не мають інформації про наявність чи відсутність таких поставок.

В угрупованні «ЛНР» іще місяць тому твердили, що отримають цю російську вакцину до кінця січня, але там наразі нічого не повідомляли про можливість її надходження.

В Україні виключають можливість використання цієї й інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.

Крім того, нині в Україні чинний закон про екстрену реєстрацію вакцин проти COVID-19, який, зокрема, прямо забороняє реєстрацію вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів, якщо вони були розроблені в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором – тобто в Росії.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин. Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні приблизно 15 лютого.

Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Ці вакцини, як і російська, передбачають застосування по черзі двох доз для щеплення однієї людини, таким чином, число вакцинованих буде вдвічі меншим від числа доз.

Уряд оприлюднив календарний план безплатної вакцинації від COVID-19. Згідно з цим планом, першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, і військових із зони операції Об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.