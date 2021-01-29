Президент України Володимир Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19.

«Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) у разі ухвалення такого рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов’язань», – повідомив Зеленський.

29 січня Верховна Рада дозволила екстрену реєстрацію вакцини від COVID-19. За зміни до закону про лікарські засоби проголосували 280 народних депутатів.

Вакцини можна буде реєструвати, якщо є дані про успішне проведення клінічних досліджень, які проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського союзу.

Водночас в Україні заборонена реєстрація вакцини російського виробництва.