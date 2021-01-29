У ЄС схвалили вакцину Oxford-AstraZeneca

Європейське медичне агентство (ЕМА) заявило про те, що рекомендує Європейській комісії надати дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca. Про це повідомила пресслужба агентства.

«EMA рекомендує надати умовний дозвіл на продаж вакцини COVID-19 AstraZeneca для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19) у людей віком від 18 років. Це вже третя вакцина проти COVID-19, яку EMA рекомендує для отримання дозволу», – йдеться в повідомленні.

Комітет з лікарських засобів для лікування людей (CHMP) EMA детально оцінив дані про якість, безпеку та ефективність вакцини та рекомендував Єврокомісії дозволити продаж, зазначили в ЕМА.

«Завдяки цьому позитивному рішенню ми ще більше розширили арсенал вакцин, доступних країнам-членам ЄС та Європейського економічного простору для боротьби з пандемією та захисту своїх громадян. Як у всіх попередніх випадках, комітет ЕМА ретельно дослідив цю вакцину, і наукова основа нашої роботи підтверджує зобов’язання щодо збереження здоров’я громадян ЄС», – сказала з цього приводу виконавчий директор ЕМА Емер Кук.

У ЕМА також розповіли, що результати чотирьох клінічних випробувань у Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина від COVID-19 AstraZeneca є безпечною та ефективною у профілактиці коронавірусу в людей віком від 18 років.

У цих дослідженнях взяли участь близько 24 000 людей. Половина отримала вакцину, а половині зробили контрольну ін’єкцію, або фіктивну ін’єкцію, або іншу вакцину, що не включає COVID. Люди не знали, чи вводили їм пробну вакцину чи контрольну ін’єкцію, зауважили в пресслужбі.

«Найпоширеніші побічні ефекти при вакцині COVID-19 AstraZeneca, як правило, були легкими або помірними та покращувались протягом декількох днів після вакцинації. Найпоширенішими побічними ефектами є біль у місці ін’єкції, головний біль, втома, біль у м’язах, загальне нездужання, озноб, гарячка, біль у суглобах та нудота», – мовиться в повідомленні.

В ЕМА додали, що безпека та ефективність вакцини і надалі контролюватиметься, коли вона використовується в ЄС, через систему фармаконагляду та додаткові дослідження компанії та європейських органів влади.

Раніше повідомлялося, що в ЄС вже схвалені вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna. Минулого тижня компанія AstraZeneca повідомила ЄС, що відстає від графіка постачання вакцин через проблеми на виробництві. Препарат Oxford-AstraZeneca вже використовують у Великій Британії.