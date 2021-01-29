Novavax заявляє, що її вакцина від COVID-19 ефективна на 90%, але менш дієва проти одного з нових штамів

Американська компанія Novavax оголосила, що її вакцина проти COVID-19 продемонструвала ефективність у майже 90% під час випробувань, проведених у Великій Британії.

Як повідомила компанія 28 січня, її вакцина діє і на нові штами коронавірусу, але ефективність проти штаму, виявленого у Південній Африці, є значно меншою.

Представники сфери охорони здоров’я занепокоєні тим, чи будуть вакцини від COVID-19, які зараз поширюють у світі, ефективними проти нових штамів, вперше виявлених у Британії, Бразилії, Південній Африці.

Компанії Moderna і Pfizer/BioNTech на початку цього тижня заявили, що їхні вакцини ефективні проти штаму коронавірусу, який переважає у Великій Британії, але менше захищають від південноафриканського штаму.

Novavax заявила, що в результаті дослідження, проведеного з 15 тисячами людей у Великій Британії, виявлено, що її вакцина є ефективною на 89,3 відсотка, що близько до 95-відсоткового рівня захисту, який пропонують вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna.

Тим часом, в окремому випробуванні в Південній Африці, де знайдено інший штам COVID-19, ефективність, показана вакциною, досягла близько 60% серед учасників випробувань, у яких не було ВІЛ.

У Novavax заявили, що незабаром розпочнуть випробування нових версій вакцини для захисту від нових штамів вірусу.