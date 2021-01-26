Фармкомпанії не встигають виробити достатню кількість вакцин проти COVID-19. Євросоюз посилює контроль за експортом

Євросоюз попередив, що посилить контроль за експортом вакцин проти COVID-19, вироблених у межах об’єднання 27 країн. За повідомленням Бі-Бі-Сі, це відбувається на тлі суперечностей із виробником AstraZeneca через скорочення ним обсягу запланованих поставок.

Минулого тижня компанія AstraZeneca повідомила ЄС, що відстає від графіка через проблеми на виробництві. Інший виробник, Pfizer-BioNTech, також заявив, що обсяги постачання вакцини будуть меншими, що уповільнить процес вакцинації в ЄС.

Раніше єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що Євросоюз «вживатиме будь-яких заходів, необхідних для захисту своїх громадян». Компанії, що виробляють антикоронавірусні вакцини в ЄС, мають «надати своєчасне повідомлення, коли вони хочуть експортувати вакцини в треті країни», наголосила вона.

Ці заяви чиновниці Євросоюзу критично сприйняли у Великій Британії, яка вийшла з ЄС. Британський міністр з питань вакцинації проти COVID-19 Надхім Захаві застеріг проти того, що він назвав «глухим кутом вакцинного націоналізму», додавши: «Ніхто не в безпеці, поки не буде в безпеці весь світ».

AstraZeneca, британсько-шведська багатонаціональна компанія зі штаб-квартирою в Англії, заявила, що «робить усе можливе, щоб якомога швидше довести свою вакцину до мільйонів європейців».

Євросоюз у серпні 2020 року підписав угоду на постачання 300 мільйонів доз, з можливістю отримання ще на 100 мільйонів більше. ЄС сподівався, що як тільки буде надане схвалення з боку органів фармацевтичного контролю, доставка почнеться одразу, і близько 27 мільйонів доз надійде до країн Євросоюзу ще до березня.

Вакцина AstraZeneca для Європи переважно виробляється у Великій Британії, хоча окремі її компоненти продукуються в межах континентальної Європи.

Затримки можуть викликати серйозні сумніви в реальності обіцянки голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн прищепити 70% дорослих у ЄС до кінця серпня.