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26 січня 2021, Київ 08:13
Новини | Політика

Разумков сподівається, що Рада 28 січня ухвалить закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19

Разумков: у четвер, я сподіваюся, законопроєкт буде проголосований як за основу, так і в цілому

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент ухвалить закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19 під час свого засідання 28 січня.

«Ми скорочуємо з вами строки (внесення альтернативних законопроєктів – ред.) у вівторок. І в четвер, я сподіваюся, він буде проголосований як за основу, так і в цілому. Сподіваюся, там не буде якихось додаткових пересторог до цього. Якщо ні, то через тиждень ми це зробимо», – сказав Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин.

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