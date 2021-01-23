«Після», а не «внаслідок». Лікарі про маніпуляції навколо щеплення від COVID-19

Смерті людей похилого віку в Норвегії, летальні випадки у США, негативні побічні реакції в ізраїльських пацієнтів. Поширення подібної інформації, яку в деяких ЗМІ намагаються пов’язати з наслідками вакцинації від COVID-19, створює тривожні настрої в українському суспільстві і відлякує людей від щеплення.

Незважаючи на те, що світ живе з коронавірусом вже понад рік, у дослідженнях цієї інфекції існує ще багато «білих плям». Це дає підстави для рідного роду домислів, фейків і маніпуляцій, які циркулюють навколо питань, пов’язаних із самою хворобою і щепленням проти неї.

Особливо це стосується України, констатує експерт МОЗ, завідувачка кафедри епідеміології НМУ імені Богомольця Ірина Колесникова.

Що є міфом, а що правдою?

Наразі доведеним фактом є те, що вакцина захищає людей похилого віку, що і було метою першої хвилі вакцинації, каже лікарка. Відтак, дані про смерті у Норвегії не перевищують ту кількість летальних випадків, які очікували без застосування вакцини.

У клінічних дослідженнях вакцин не брали участь діти, вагітні і жінки, які годують грудьми, відтак ВООЗ не рекомендував проводити щеплення цим категоріям.

Проте, зауважує епідеміолог, деякі країни, які вже проводять вакцинацію, зокрема, Велика Британія відзвітувала, що під час кампанії вакцинували 7000 вагітних.

Щеплення двоетапне, і якщо людина отримала першу дозу однією вакциною, то й другу дозу має отримати нею ж

«Вагітні знають, що вакцину не випробовували на цих групах, але разом з тим, вони мають право вибору – зробити щеплення чи ні. Якщо ці жінки належать до категорії з високим ступенем ризику заразитися (наприклад, медичні працівники), то вони самі зважують користь і небезпеку.

Щеплення двоетапне, і якщо людина отримала першу дозу однією вакциною, то й другу дозу має отримати нею ж», – говорить Ірина Колесникова.

Довіра до влади і до медицини

За останнім соціологічним опитуванням групи Рейтинг, 43% українців готові зробити безкоштовне щеплення від коронавірусу, не готові – 52%. Прикметно, що кількість прихильників щеплення за останні два місяці знизилася. У листопаді безкоштовну вакцинацію підтримували 55% респондентів.

Достатньо низький рівень довіри українців до щеплення, зокрема, і до медицини загалом, зумовлений низьким рівнем довіри і до влади, зазначає Ірина Колесникова.

«Це взаємопов'язані речі. Крім цього, напруження і страх викликає у суспільстві те, що ми і досі не маємо вакцини, і невідомо, коли будемо мати», – наголошує лікарка.

«Білий дім опублікував нову Національну стратегію відповіді на ковід на третій день президентства Байдена, пише на своїй сторінці у фейсбуці лікар-інфекціоніст, експерт у сфері громадського здоров'я Володимир Курпіта, – перший пункт стратегії – відновлення довіри американців до уряду!»

Чутливість українців до інформаційних вкидів

Імунолог Федір Лапій радить українцям дотримуватися інформаційної гігієни. На його думку, нині можна говорити про добре сплановані інформаційні атаки, адже питаннями наслідків імунізації у Норвегії чи США більше переймаються в Україні, ніж у цих державах.

Коли вмикаєш проросійські телеканали, на яких активно пропагується російська вакцина

«Це дуже добре помітно, коли вмикаєш проросійські телеканали, на яких активно пропагується російська вакцина. Не виключаю те, що ця проблема роздмухується спеціально. Інформаційна атака спрямована на вакцину від компанії Pfizer. Так само є активна інформаційна кампанія і щодо китайської вакцини від компанії Sinovac Biotech», – зазначає він.

«Завжди є відсоток населення (і він доволі значний), який вагається у своїх поглядах. І на думку цих людей якраз і впливає саме така інформаційна гібридна війна, яка грає на страхах від побічних реакцій після щеплення.

Частково ці відомості мають під собою підґрунття, але тут виникає питання в їхньому коректному трактуванні, яким мають займатися спеціалісти», – наголошує Федір Лапій.

Поширення необґрунтованих тверджень про нібито «шкідливість» щеплень не є новим, кілька років тому українське суспільство переживало не одну антивакцинальну кампанію. Між тим, як зазначають фахівці, щеплення наразі є єдиним дієвим засобом профілактики інфекційних захворювань.