Тим, хто перехворів на COVID-19, щеплення не обов’язкове – лікар-імунолог

Якщо людина перехворіла на COVID-19, то щеплення проти коронавірусної інфекції їй робити не обов’язково, заявив у прямому ефірі Радіо Свобода лікар-імунолог Борис Донськой. За його словами, якщо людина перенесла хворобу, то в неї виробився набагато сильніший імунітет, аніж може з’явитися після щеплення.

Доказово описаних прикладів повторного зараження після перенесеної хвороби немає, заявив лікар. Це твердження не відповідає публікаціям у західних наукових виданнях, де такі випадки визнані як підтверджені.

«Таких прикладів (коли людина заразилася коронавірусом повторно – ред.) на весь світ описано з десяток. І то ці люди не хворіли, в них був повторно виявлений вірус. З великою ймовірністю – хибно позитивний. Переважна більшість таких прикладів – це коли людині зробили, можливо, для виїзду за кордон, ПЛР-тест і виявили коронавірус. Ніяких симптомів не було, і людина переконана, що вона перехворіла безсимптомно, і от через місяць вона справді хворіє з коронавірусом. І вона, і її лікар вважають, що це повторне зараження. Але першого зараження просто могло не бути. Кількість хибно позитивних результатів при ПЛР-діагностиці, як і хибно негативних, достатньо велика. І переважно це не повторне зараження, а просто один із тестів був хибний, і все», – стверджує Борис Донськой.

Відповідно, каже лікар, чим пізніше до України буде привезена вакцина, тим менше доз знадобиться.

«Якщо говорити про зараз, там нам дійсно потрібно десятки мільйонів доз. Якщо мова йде вже про вересень, то нам уже і 5 мільйонів доз не буде кому колоти, тому що до того часу більша частина українців перехворіє. Я не бачу тоді сенсу робити щеплення, якщо людина перехворіла», – сказав Донськой у прямому ефірі Радіо Свобода.

В іншому ефірі Радіо Свобода понад місяць тому Борис Донськой заявляв, що ті, хто перехворів, точно залишаються імунними принаймні протягом 90 днів, хоча, можливо, й значно довше. Він звертав увагу, що, за його дослідженнями тих, хто перехворів на COVID-19, протягом перших 150 днів після хвороби в них наявні антитіла до коронавірусу в достатній кількості – але вже до 210-го дня 10–15 відсотків тих, хто перехворів, ці антитіла втрачають. При цьому Донськой висловлював думку, що й ці люди все одно лишаються імунними.

За повідомленнями в західних наукових виданнях, випадки підтвердженого повторного захворювання на COVID-19 наразі не часті, але існують. У деяких із випадків аналіз РНК вірусу засвідчив, що обидва зараження сталися різними штамами вірусу. Також заявляють і про більше число таких випадків, при цьому і за умов, що йшлося не просто про результати тестів, які могли бути помилковими, а й про одночасну наявність у людей симптомів, іноді важких, що відповідають цьому захворюванню.

Тривалість імунітету, який викликає чи то саме захворювання COVID-19, чи то вакцинація проти нього, на цей час повністю не вивчена. Загалом вважається, що цей імунітет мав би протривати принаймні кілька місяців. Зокрема, в випадках, якщо людина перехворіла, тривалість імунітету залежить від тяжкості пережитого захворювання: ті, хто хворів безсимптомно, виробляють лише слабкий і нетривалий імунітет.