Директор «Лекхіму» назвав ціну на китайську вакцину і ймовірну вигоду для своєї компанії

У фармацевтичній групі «Лекхім» власний прибуток від закупівлі вакцин від COVID-19 китайського виробника Sinovac Biotech оцінюють у 3-4% від вартості угоди. Про це генеральний директор групи Валерій Печаєв заявив на пресконференції 13 січня у відповідь на питання кореспондентки Радіо Свобода.

«Я думаю, що рентабельність оборудки буде порядка 3-4%. Візьміть калькулятор, порахуйте», – сказав він у відповідь на питання про те, скільки його підприємство заробить на закупівлі.

На питання іншої журналістки Печаєв повідомив, що доза вакцини коштуватиме 504 гривні.

«З тим, щоб не було перепродажів якихось – у всіх єдина ціна, 504 гривні. Мало того, вона може бути іще меншою, адже продажі в гривні. Якщо курс долара залишиться принаймні таким же, вона буде меншою», – припустив він.

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Як компанія повідомила 13 січня, вона уклала із Sinovac Biotech угоду про постачання 5 мільйонів доз вакцини у першому півріччі 2021 року. За даними платформи закупівель Prozorro, «Лекхім» отримав державне замовлення на суму понад 964,3 мільйона гривень.

Директор департаменту з розвитку групи «Лекхім» Михайло Ренський заявив, що його компанія уклала меморандум із Sinovac Biotech ще до того, як Міністерство охорони здоров’я почав перемови щодо закупівлі.

«Коли МОЗ дійшов до питань закупівлі, було листами всіх виробників інформовано про розпочатий тендер. Вони звернулися до компаній, які є виробниками або представниками виробників. У даному випадку Лекхім вже мав підписану угоду із Sinovac і мав лист авторизації, доручення на ведення цих перемов. Він звернувся й до Sinovac, але Sinovac чітко дав відповідь, що представником в Україні є фармацевтична компанія «Лекхім». Тому був проведений спеціальний тендер, тому що це незвичайна ситуація з пандемією. Нам було надано запит на документи, це було 15 грудня, до 15 грудня ми мали подати, так як і інші виробники, що вони й зробили, але в якому обсязі, ми не знаємо», – заявив він.

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8 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ обрав оператора для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 на вимогу китайського виробника.

6 січня Максим Степанов заявив про намір забрати в державного підприємства «Медичні закупівлі» функцію закупівель вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Він звинуватив державне підприємство «Медичні закупівлі» в «неефективності». Згодом у підприємстві відповіли на критику міністра і натомість заявили про хиби у роботі МОЗ під його керівництвом.