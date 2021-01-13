«Я більше боялась дискримінації через свій COVID, ніж колись через ВІЛ-позитивний статус» – пацієнтка, яка двічі перехворіла на коронавірус

Україна вже тривалий час тримає лідерські позиції у Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу. За даними МОЗ, нині в державі зареєстровані близько 200 тисяч людей, які мають цей діагноз. За словами фахівців, через слабкий імунітет і наявність інших серйозних хвороб (таких, як туберкульоз та гепатити) ці пацієнти перебувають у групі ризику щодо зараження коронавірусом.

ВІЛ-позитивна черкащанка Наталія (прізвище просила не називати – ред.) минулого року двічі перенесла коронавірус. Жінка знала, що через свій статус вона потрапляє до вразливої категорії людей. Відтак, отримавши позитивний тест на COVID-19, вона дуже переймалася.

Ситуацію ускладнювало те, що сімейна лікарка, з якою Наталія підписала декларацію, не виходила на зв’язок. Жінка звернулася до іншого спеціаліста, яка раніше працювала інфекціоністом і була знайома з проблемами ВІЛ-інфікованих. За словами Наталії, це додало їй впевненості і зняло психологічну напругу.

Вважаю, мені дуже пощастило, що я знайшла фахівця, який знається на цих двох захворюваннях

«Ця лікарка консультувала мене всі 14 днів моєї ізоляції. Спеціального лікування через мій ВІЛ-позитивний діагноз я не отримувала.

Вважаю, що мені дуже пощастило, що я знайшла фахівця, який знається на цих двох захворюваннях. Та й коронавірусна хвороба у мене протікала доволі легко. Лише сильно боліло горло на початку, була слабкість. А найбільша температура була 37,5», – говорить Наталія.

У місті розповсюджували списки з адресами людей, які хворі на коронавірус – Наталія

Вперше на COVID-19 вона захворіла у березні, а через пів року знову відчула симптоми, характерні для цієї інфекції – у жінки зник смак, вона перестала відчувати запахи, а сильний головний біль не могли зняти знеболювальні таблетки.

Саме захворювання COVID-19 небезпечне, а тут ще ВІЛ-інфекція, невідомо, як організм відреагує

«Найбільше тут лякає відчуття безпомічності. Тобі погано, ти розумієш, що лікарні тебе не приймуть на лікування, бо є обмеження, є COVID-19. Були випадки, коли під час пандемії люди з температурою 40 лежали вдома, приїжджала «швидка», колола їм жарознижувальне і все.

Мій сусід через пару днів помер, він так і не потрапив до лікарні. Саме захворювання COVID-19 небезпечне, а тут ще ВІЛ-інфекція, невідомо, як організм відреагує», – зазначає Наталія.

Ще два десятки років тому, пригадує жінка, ВІЛ-позитивні пацієнти були обֹ’єктом дискримінації з боку суспільства.

Нині чи то через збільшення кількості інфікованих, чи то через зростання обізнаності людей у питаннях ВІЛ/СНІДу (зокрема, щодо способів передачі інфекції ), але негативного ставлення до людей, що мають позитивний діагноз, не спостерігається, додає жінка.

Вразило Наталію інше – на початку розгортання пандемії різко зросла ворожість і агресія щодо «ковідних» пацієнтів. За її словами, у її рідному місті поширювали інформацію з прізвищами і адресами тих, хто хворіє на коронавірус:

«Я бачила цю інформацію в чаті, читала відгуки людей, їхнє ставлення до «ковідних» хворих, ніби вони якісь чумні. Ставало реально страшно, чи не потраплю у цей список я».

Під час пандемії важливо зберегти безперервну терапію для ВІЛ-позитивних

За рекомендаціями ВООЗ, люди, що живуть з ВІЛ, повинні мати запас препаратів не менше ніж на 3-6 місяців, а також мати доступ до вакцини проти грипу та пневмококів.

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією затвердив фінансування для України у розмірі понад 135 мільйонів 778 тисяч доларів США на 2021-2023 роки. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Планується, зокрема, закупити сучасні системи для діагностики туберкульозу, придбати обладнання для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, а також закупити швидкі тести на ВІЛ.

Найбільшими складнощами для ВІЛ-позитивних пацієнтів під час пандемії є налагодження безперервної АРТ (антиретровірусної терапії – ред.) Наталія препарати отримує поштою.

«Я досі перебуваю на обліку в Києві і звідти отримую лікування. В 90-х роках у Черкасах не було сильної структури, яка б займалась питаннями ВІЛ-СНІДу, тому я зареєструвалась у столиці, мене ведуть київські лікарі.

Незручність у тому, що АРТ дають на місяць, буває, що я пропускаю момент, коли треба знову замовляти препарати, доводиться позичати», – каже пацієнтка.

За словами лікаря-інфекціоніста БО «100% життя» Віктора Третьякова, для України характерним є те, що у майже половині випадків виявлення ВІЛ-інфекції, супутнім захворюванням є туберкульоз. А розвиток туберкульозу може суттєво вплинути на перебіг коронавірусної хвороби у людей, що живуть з вірусом імунодефіциту.

Міжнародні дослідження не показали, що між АРТ і лікуванням COVID-19 є зв’ֹязок. Наразі не доведено, що антиретровірусна терапія допомагає знизити смертність, полегшити перебіг коронавірусу, чи її можна застосувати для профілактики COVID-19.

Єдиною умовою для того, щоб ВІЛ-позитивні люди почували себе у безпеці під час пандемії, є вживання антиретровірусних препаратів, а також дотримання протиепідемічних заходів

«Єдиною умовою для того, щоб ВІЛ-позитивні люди почували себе у безпеці під час пандемії, є вживання антиретровірусних препаратів, а також дотримання протиепідемічних заходів.

Як і всі люди, ВІЛ-позитивні пацієнти мають уникати людних місць, зберігати дистанцію, мити руки тощо.

ВІЛ-інфекція на сьогодні «дорослішає», тобто завдяки високоефективному лікуванню середній вік пацієнтів досягає 50 років. Це характерно і для світу, і для України. Чим довше людина приймає АРТ, тим триваліше її життя і тим краще якість цього життя», – наголошує лікар.

На думку інфекціоніста, світова пандемія не має бути перешкодою для тестування на ВІЛ та початку вчасного лікування антиретровірусними препаратами.