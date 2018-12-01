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01 Грудень 2018, Київ 11:09
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Кілька запитань до ВІЛ-позитивної людини

Кілька запитань до ВІЛ-позитивної людини
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Юрій Войналович 11 років живе із ВІЛ. За цей час він переміг гепатит С і туберкульоз. Чоловік переконаний: діагноз не є перешкодою для повноцінного життя і на власному прикладі це доводить – має родину і успішний в кар’єрі. Нині він консультує людей, які зіткнулися із такими ж проблемами та є координатором тюремного служіння Центру харизматичних християнських Церков у Душпастирській раді при Міністерстві юстиції. За його словами, саме віра врятувала його у найскрутніші часи. Радіо Свобода поставило Юрію Войналовичу кілька непростих запитань.

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