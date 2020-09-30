Перша людина, яку вилікували від ВІЛ, померла від рецидиву раку

Тімоті Рей Браун, перший пацієнт, якого вдалося вилікувати від ВІЛ після трансплантації кісткового мозку унікального типу, помер у хоспісі в Каліфорнії після рецидиву раку. Про це розповів його партнер Тім Хьоффген, повідомляє Reuters.

За його словами, Браун останні п’ять місяців боровся з лейкемією.

Браун, який народився 11 березня 1966 року, став відомий як «берлінський пацієнт» після того, як у 2007 році йому вдалося вилікувати ВІЛ. Цей випадок дав сподівання на те, що колись вченим все ж вдасться знайти ліки, які покладуть край пандемії СНІДу.

ВІЛ у Брауна діагностували у 1995 році, коли він жив у Німеччині. У 2006 у нього виявили рак крові, відомий як гострий мієлоїдний лейкоз.

Хоч ВІЛ у Брауна за наступні понад 10 років більше не виявляли, минулого року у нього стався рецидив лейкемії.

Доктор, який керував лікуванням Брауна у Берліні, зазначив, що воно було скоріше «пострілом навмання». Процедура передбачала руйнування імунної системи Брауна, потім трансплантацію йому стовбурових клітин з мутацією гена CCR5, яка чинить опір ВІЛ. Зазначається, що лише невелика кількість людей, більшість з яких вихідці з північної Європи, мають потрібну мутацію гену CCR5, яка чинить опір вірусу. Через вартість цього методу та його небезпечність для життя пацієнтів, вважається, що він ніколи не стане основним способом лікування ВІЛ.

Минулого року команда європейських вчених повідомила, що житель Великої Британії одужав від ВІЛ-інфекції, після того, як йому трансплантували стовбурові клітини. Він став відомий як «лондонський пацієнт».

Наразі, як зазначає Reuters, більше 37 мільйонів людей у всьому світі інфіковані ВІЛ, а пандемія СНІДу забрала життя близько 35 мільйонів людей з початку 1980-х років.

За останні три десятиліття вченим вдалося розробити комбінації ліків, відомих як антиретровірусні препарати, які стримують поширення вірусу, що дозволяє ВІЛ-позитивним людям жити нормальним життям.