У липні в Україні виявили 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції – ЦГЗ

У липні в Україні виявили 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 366 пацієнтів діагностували СНІД, 171 людина померла від СНІДу. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

«Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року: гетеросексуальний – 783; гомосексуальний – 29; парентеральний – 533; вертикальний, від матері до дитини – 177 (більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції); невідомий – 3», – мовиться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких

«За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%. Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом», – заявили у центрі.

Зазначається, що цього року з бюджету виділено понад 207 мільйонів гривень на фінансування послуг з профілактики вірусу імунодефіциту людини, догляду і підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ.

У грудні 2019 року у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні живуть близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей.