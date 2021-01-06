Степанов планує забрати в «Медзакупівель» функцію закупівель вакцини через критику Жумаділова

Міністерство охорони здоров’я може забрати в державного підприємства «Медичні закупівлі» функцію закупівель вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це міністр Максим Степанов заявив на брифінгу 6 січня.

Він заявив, що публічна критика міністерства з боку директора держпіжприємства Арсена Жумаділова нібито «дискредитує Україну».

Таким чином Степанов прокоментував заяви Жумаділова про те, що міністр нібито одноосібно визначив китайського виробника Sinovac Biotech як постачальника вакцини від COVID-19. Він зазначив, що отримав кілька запитів від медіа, серед них був і запит від Радіо Свобода.

За словами Степанова, до переговорів щодо вакцин залучені як МОЗ, так і президент Володимир Зеленський і Міністерство закордонних справ.

«МОЗ веде ці перемови безпосередньо з компаніями-виробниками – це ті, які перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань, або компанії, які на сьогодні вже реєструють свою вакцину в деяких країнах. Наголошую, що ми ведемо їх із травня 2020 року», – заявив він.

Міністр вказав на те, що Україна наразі на фінальній стадії перемов із ще кількома виробниками, але інформація про них не підлягає розголошенню. За його словами, країна очікує на 1,913 мільйона доз вакцини від Sinovac Biotech, 700 тисяч із них – протягом місяця з моменту реєстрації вакцини.

«Своїми домислами і висловлюваннями автор (Жумаділов – ред.) дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою. По-друге, цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовах. І це вже не жарти, саме тому є така реакція. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка виконуватиме технічну функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризики забезпечення вакцинами України, тому що комусь хочеться писати дописи в соціальних мережах», – додав він.

Степанов також прокоментував заяву Жумаділова про те, що з 1 січня робота його підприємства заблокована через припинення фінансування. Міністр назвав це «фейком» і заявив, що державний бюджет 2021 року набрав чинності, і наразі готуються паспорти бюжетних програм.

«Зазвичай це відбувається в січні, до кінця січня, інколи пізніше, залежно від дії програми. В Україні, по-моєму, не підписаний і не затверджений ще жоден паспорт бюджетної програми. Як ви розумієте, діяльність жодного підприємства, жодного міністерства не зупинилася і не може зупинитися через такі технічні речі», – сказав він.

Степанов також заявив, що державне підприємство «Медичні закупівлі» нібито не змогло провести тендери 103 позицій ліків і медичних товарів із 483 за минулий рік. Серед них – ліки від онкологічних захворювань, кардіозахворювань, кардіологічні стенти. Причин, чому тендери не відбулися, він не назвав.

«Через таке безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків державне підприємство «Медичні закупівлі» без необхідних ліків, які повинні були закупити, залишаються діти, хворі на рак. Звичайно, МОЗ, бачачи таку ситуацію, буде перестраховуватися, закуповувати це з інших джерел», – заявив міністр, не уточнивши, про які джерела йдеться.

Напередодні Арсен Жумаділов заявив, що діяльність державного підприємства «Медичні закупівлі» заблокована через відсутність фінансування.

ДП «Медзакупівлі» і МОЗ у складі нинішнього уряду часто опиняються у стані конфлікту. Зокрема, востаннє дотепер, 3 січня, Жумаділов звинувачував Степанова в тому, що той при закупівлі вакцин від COVID-19 у самому кінці 2020 року запровадив додаткову процедуру погодження закупівель у міністерстві, і таке погодження врешті надійшло лише за одним контрактом, який і був укладений – при цьому, за словами керівника «Медзакупівель», через втручання міністерства за ціною, що була щонайменше на 1 долар за дозу вищою, ніж було здатне домовитися саме підприємство.

Інший скандал у відносинах між держпідприємством і МОЗ виник у квітні-травні 2020 року навколо закупівель захисних медичних костюмів: тоді МОЗ скасувало вже укладений підприємством контракт, заявивши, що костюми не відповідають заявленим вимогам міністерства, і уклало інший контракт на постачання значно дорожчих костюмів, які могли надійти з Китаю тільки зі значною затримкою. Тоді з’ясувалося, що МОЗ підмінило вимоги до костюмів уже після укладення первісного контракту.

Так само напруженими були відносини підприємства і з попереднім головою МОЗ в уряді прем’єра Дениса Шмигаля, Іллею Ємцем. Тоді міністерство на чолі з Ємцем так само блокувало підписання необхідних для роботи «Медзакупівель» документів, зокрема фінансового плану на 2020 рік.

Захисники прав пацієнтів і активісти звертають увагу, що усунення від медичних закупівель державного підприємства і переведення цих закупівель під контроль МОЗ може потенційно бути прибутковим для корумпованих представників міністерства.