Побутову хімію виключили зі списку заборонених під час січневого карантину товарів – Мокан

Кабінет міністрів України виключив побутову хімію та друковану пресу з переліку товарів, які не можна продавати у магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня. Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив представник уряду в парламенті та народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

За його словами, відповідні зміни уряд затвердив 5 січня.

«Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати», – зазначив Мокан.

Раніше Американська торговельна палата в Україні закликала уряд держави переглянути умови карантинних обмежень, які мають діяти з 8 до 25 січня.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.