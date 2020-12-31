Американська торговельна палата закликає уряд України переглянути умови січневих карантинних обмежень

Американська торговельна палата в Україні закликала уряд держави переглянути умови карантинних обмежень, які мають діяти з 8 до 25 січня.

У заяві нагадано, що на всій території України має бути заборонена торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів і виробів медичного призначення, засобів гігієни і зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

Американська торговельна палата при цьому звернула увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів: із 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку, такі, як побутову хімію й інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання, – у зв’язку з тим, що торгівля ними буде заборонена.

«Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі. На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах», – мовиться в заяві.

Палата додає, що вже не раз просила переглянути це рішення і запропонувала його власну редакцію.

«Пропонована бізнес-спільнотою редакція дозволяє роботу суб’єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів. Станом на сьогодні питання все ще залишається невирішеним. Торговельні заклади є цілісною торговельною одиницею, до того ж єдиною, що здатна задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їхнього асортименту є нелогічним, бо споживач, перебуваючи у торговельному закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу та держави, а також значного невдоволення споживачів», – заявили в Американській торговельній палаті в Україні.

Схожий із пропонованим нею режим уже фактично діяв під час весняних протипандемічних обмежень: дрібні підприємці зазнавали дискримінації порівняно з власниками великих торговельних закладів і мереж, бо були змушені закривати свої спеціалізовані крамниці, товар у яких не потрапив під винятки з заборони на продаж, тоді як ці товари й далі продавалися в супермаркетах. Це викликало тоді масові протести підприємців, які потерпіли від обмежень у той час, коли ці обмеження не зачепили великі мережі.

Схожий крок – обмеження асортименту, дозволеного для продажу в переважно продуктових супермаркетах і схожих торговельних закладах у час карантинних заходів, – застосовують і інші країни. Зокрема, в Чехії під час весняного карантину супермаркети працювали без обмежень асортименту, що викликало протести й сумніви в конституційності такого режиму, який означав дискримінацію багатьох дрібних спеціалізованих крамниць. Коли нині карантинні заходи в цій країні довелося запровадити знову, уряд дослухався до цих застережень: тепер усі торговельні заклади в Чехії мають право продавати тільки визначений асортимент товарів.