«Я прихильник повного локдауну» – Гетманцев про вимогу ФОПів скасувати обмеження для бізнесу

Запровадження урядом повного локдауну в Україні з 8 по 24 січня 2021 року є правильним кроком, при всій важливості дотримання прав малого бізнесу, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, немає іншого шляху стримання пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

«Взагалі моя точка зору – я прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо. Разом з тим, треба відзначити – рішення уряду про карантин «вихідного дня» дозволило нам на сьогодні спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні», – зазначив Гетманцев.

Водночас він звернув увагу на жорсткі обмеження в інших країнах, що негативно позначаються на тамтешньому малому бізнесі. І в деяких державах карантинні обмеження є суворішими, ніж в Україні, наголосив Гетманцев.

«Ніхто у світі не знає, як діяти, ніхто не знає чітких алгоритмів. От Велика Британія знову вводить повний локдаун. Ізраїль вводить повний локдаун. Тобто безліч країн пройшла через повні локдауни. Наш уряд вирішив зробити компромісні заходи, ввівши локдаун «вихідного дня», наприклад, чи ввівши з 8 січня локдаун, не припинивши роботу транспорту. Він намагається знайти певний компроміс… Розумієте, якщо ми зможемо врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, ми повинні це зробити, навіть не замислюючись», – заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

15 грудня цього року рух #SaveФОП знову вивів людей на акцію протесту в центрі Києва. Одна з основних їхніх вимог – скасування заборони на підприємницьку діяльність при запровадженні локдауну з 8 по 24 січня наступного року. ФОПи вимагають недопущення обмежень права на працю.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

Повністю Суботнє інтерв’ю з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.