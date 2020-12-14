У перший день понад 33 тисячі українців подали заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам – Мінцифри

У перший день заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам подали понад 22 тисячі українців. Про це повідомив на онлайн-брифінгу перший заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб та керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік.

«Подати заяву на отримання допомоги можна до 31 грудня. Тому всі українці, які мають право на отримання такої допомоги, точно зможуть скористатися цим сервісом. Послуга доступна на порталі та у застосунку. Ще є понад два тижні, щоб скористатися нею», – зазначив він.

Раніше у Мінцифри пояснили, як саме можна подати заявку на отримання допомоги.

7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.