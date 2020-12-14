У Мінцифри пояснили ФОПам і найманим працівникам, як подавати заяви на отримання 8 тис грн допомоги

Міністерство цифрової трансформації України опрлюднило інструкцію, як подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в умовах карантинних обмежень.
«Сьогодні, 14 грудня запрацює найочікуваніша послуга року – подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам. Ви можете оформити заяву до 31 грудня включно, усі виплати здійснюються до 31 грудня», – йдеться в повідомленні.
У Мінцифри повідомили про можливість отримання послуги на порталі «Дія» та у мобільному застосунку.
Як отримати послугу на порталі?
- Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі;
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;
- У розділі «Послуги» оберіть «Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам»;
- Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
- Підтвердіть своє поточне місце роботи;
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
- Перевірте та надішліть заповнену заяву;
- Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.
Як отримати послугу у застосунку?
- Авторизуйтесь у застосунку за допомогою через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ;
- У розділі «Послуги» натисніть «Отримати допомогу».
- Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
- Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.
Хто може отримати послугу?
1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:
- основний Кваліфікований електронний підпис належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;
- організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;
- середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;
- найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.
2. ФОПи, якщо:
- станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;
- займається діяльністю понад 3 місяці;
- сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
- якщо, ви не є одночасно найманим працівником.
7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ