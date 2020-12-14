У Мінцифри пояснили ФОПам і найманим працівникам, як подавати заяви на отримання 8 тис грн допомоги

Міністерство цифрової трансформації України опрлюднило інструкцію, як подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в умовах карантинних обмежень.

«Сьогодні, 14 грудня запрацює найочікуваніша послуга року – подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам. Ви можете оформити заяву до 31 грудня включно, усі виплати здійснюються до 31 грудня», – йдеться в повідомленні.

У Мінцифри повідомили про можливість отримання послуги на порталі «Дія» та у мобільному застосунку.

Як отримати послугу на порталі?

Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі;

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;

У розділі «Послуги» оберіть «Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам»;

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги;

Підтвердіть своє поточне місце роботи;

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Перевірте та надішліть заповнену заяву;

Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу у застосунку?

Авторизуйтесь у застосунку за допомогою через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ; У розділі «Послуги» натисніть «Отримати допомогу». Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги; Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Хто може отримати послугу?

1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний Кваліфікований електронний підпис належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

2. ФОПи, якщо:

станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

займається діяльністю понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо, ви не є одночасно найманим працівником.

7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.