Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 грудня 2020, Київ 18:56
Новини | Політика

Більшість підприємців отримають по 8 тисяч гривень допомоги найближчим часом – нарада у Зеленського

Одноразову допомогу малому бізнесу ініціював президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість підприємців отримають державну допомогу, передбачену через посилення карантину, ще до кінця поточного року.

«Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду», – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Згідно з повідомленням, майже 300 тисяч заявок на отримання допомоги буде задоволено до кінця тижня. Це понад 90% усіх заявок, які надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія», зазначили в ОПУ.

В уряді нагадали, що прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня.

«До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В уряді очікують, що більшість підприємців отримають фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

За даними Мінцифри, щодня надходить по 40-50 тисяч заявок від фізичних осіб – підприємців та суб’єктів господарювання.

7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG