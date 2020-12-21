Більшість підприємців отримають по 8 тисяч гривень допомоги найближчим часом – нарада у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість підприємців отримають державну допомогу, передбачену через посилення карантину, ще до кінця поточного року.

«Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду», – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Згідно з повідомленням, майже 300 тисяч заявок на отримання допомоги буде задоволено до кінця тижня. Це понад 90% усіх заявок, які надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія», зазначили в ОПУ.

В уряді нагадали, що прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня.

«До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В уряді очікують, що більшість підприємців отримають фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

За даними Мінцифри, щодня надходить по 40-50 тисяч заявок від фізичних осіб – підприємців та суб’єктів господарювання.

7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.