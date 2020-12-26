«Це мені треба чи Зеленському?» – Гетманцев про касові апарати ФОПам

Як влада відповідає на продовження протестів фізосіб підприємців у центрі Києва? Навіщо взагалі запроваджувати в Україні повну фіскалізацію малого бізнесу, вимагати від платників єдиного податку використання касових апаратів? Навіщо ФОПам касовий апарат «у смартфоні»? При всій загрозі від коронавірусу – чи не є для підприємців запланований на 8-24 січня локдаун ще більшою загрозою? Яка частка української економіки схована зараз у «тінь»? Скільки заявок від ФОПів схвалено на сьогодні для отримання допомоги у 8 тисяч гривень? Що дасть Україні наступного року легалізація грального бізнесу? Наскільки можуть знизити податки? Чи готовий він піти у відставку? На ці та інші запитання відповів Радіо Свобода голова парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.