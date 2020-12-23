Великі будинки, глибокі кишені: розкішна офшорна імперія нерухомості родини Нурсултана Назарбаєва – відео
Родичі і найближче оточення першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва неодноразово стверджували, що самі ведуть успішний бізнес, до якого сімейні відносини і політичні зв'язки з політиком не мають ніякого стосунку. Але чи так це насправді? Нове розслідування Радіо Свобода.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Міжнародний кримінальний суд і війна Росії проти України: шанс і виклик
FACEBOOK КОМЕНТАРІ