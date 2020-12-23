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23 грудня 2020, Київ 18:35
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Великі будинки, глибокі кишені: розкішна офшорна імперія нерухомості родини Нурсултана Назарбаєва – відео

Великі будинки, глибокі кишені: розкішна офшорна імперія нерухомості родини Нурсултана Назарбаєва – відео
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Великі будинки, глибокі кишені: розкішна офшорна імперія нерухомості родини Нурсултана Назарбаєва – відео

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Родичі і найближче оточення першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва неодноразово стверджували, що самі ведуть успішний бізнес, до якого сімейні відносини і політичні зв'язки з політиком не мають ніякого стосунку. Але чи так це насправді? Нове розслідування Радіо Свобода.

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