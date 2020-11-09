У Казахстані хочуть знову змінити майбутній латинський алфавіт для казахської мови

У Казахстані готують чергову зміну майбутнього алфавіту для казахської мови на базі латинки, який має замінити досі чинну абетку на базі кирилиці в російському варіанті.

Як повідомив апарат президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, під його керівництвом відбулася нарада щодо переведення мови на латинку, на якому пролунали доповіді про нові пропозиції, «розроблені в перебігу роботи вчених-лінгвістів і експертів».

За цим повідомленням, цього разу йдеться про «науково обґрунтований проєкт алфавіту», що повністю відповідає принципові «один звук – одна літера», без використання диграфів, тобто написання одного звука двома літерами (на кшталт українських «дж» чи «дз»). Проєкт алфавіту має символи, що позначають усі 28 звуків казахської мови, мовиться в повідомленні.

Цей проєкт тепер мають внести на розгляд спеціальної урядової комісії для переведення казахської мови на латинську графіку, яка має підготувати для президента Казахстану проєкт указу про чергову зміну пропонованого алфавіту.

У повідомленні не згадано, який конкретно має бути черговий проєкт. Але з цього й попередніх повідомлень схоже, що він буде принаймні четвертий, а можливо, і п’ятий від 2017 року, коли керівництво Казахстану вирішило перевести державну мову країни на графіку на основі латинської. Наразі казахська мова досі користується графікою, створеною в радянські часи на основі російської абетки. В ній 42 літери, з яких багато позначають звуки російської мови, яких не існує в казахській і які для неї не потрібні – російські слова вводили в казахську мову в їхньому російському написанні.

2017 року тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вирішив, що казахську мову треба перевести на латинку. Тоді ж був оприлюднений пропонований алфавіт із 25 літер і 8 диграфів (наприклад, sh для звука «ш» чи zh для «ж»).

Але вже через місяць Назарбаєв підписав указ із цілком іншим алфавітом із 32 літер – у ньому вже не було диграфів, але низка звуків передавалася комбінацією латинської літери з апострофом (на кшталт a’, g’ чи n’).

2018 року в цей указ внесли зміни, в якому ці 32 знаки вже стали комбінацією латинських літер, літер із діакритичними знаками (á, ń) і диграфів (sh, ch).

А 2019 року Інститут мовознавства Казахстану розробив іще новий варіант казахського алфавіту, в якому теж було 32 літери: цього разу диграфів немає, широко застосовується діакритика за зразком низки інших тюркських мов (ç, ğ, ş) і навіть є літери, що зустрічаються в лічених алфавітах (ŋ).

На цей час не повідомлено, який має бути черговий новий алфавіт, що повинен мати «символи для всіх 28 звуків мови».

У нинішньому повідомленні вже не згадано, коли мав би бути запроваджений новий алфавіт. «Процес має відбуватися планомірно, поступово», – наведено в ньому слова Токаєва. Раніше в Казахстані йшлося про те, що латинка має остаточно замінити кирилицю до 2025 року.

Казахська мова вже пережила низку змін систем писемності. Спершу вона використовувала пристосоване арабське письмо, в радянські часи змінили одна одну дві версії латинки, перш ніж була запроваджена досі чинна кирилиця на базі російської. Для казахської мови на території Китаю використовували власну версію латинки, нині там користуються модифікованим арабським письмом.

Інші тюркомовні країни, що виникли на місці колишніх радянських республік, уже давно перейшли чи перебувають у процесі переходу на латинку, при цьому їхні нові алфавіти теж зазнавали змін у процесі запровадження.