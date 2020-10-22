Президент Узбекистану доручив розробити дорожню карту для повного переходу на латиницю

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв доручив уряду в тримісячний термін створити робочу групу, розробити і внести в адміністрацію президента дорожню карту щодо повного переходу на узбецький алфавіт, заснований на латиниці. Про це йдеться в його указі про заходи щодо подальшого розвитку узбецької мови, оприлюдненому 21 жовтня.
Зазначено, що розроблений документ повинен містити конкретні заходи, джерела й обсяги фінансування.
Шавкат Мірзійоєв цим указом затвердив також Концепцію розвитку узбецької мови, вдосконалення мовної політики в 2020-2030 роках і програму її реалізації.
У цьому документі йдеться про те, що до 2030 року в країні 80% груп у дитячих садах повинні бути узбецькомовними, обсяг викладання узбецької мови повинен збільшитися з 84 до 110 годин на тиждень, також повинна бути створена програма з навчання узбецької мови для іноземців.
Від 1 квітня 2021 року також ще доручено визначати рівень знання узбецької мови і літератури серед керівників і видавати їм сертифікати.
У травні 2019 року робоча група при Ташкентському державному університеті узбецької мови імені Алішера Навої представила остаточний проєкт оновленого узбецького алфавіту, заснованого на латиниці. Лінгвісти запропонували залишити в оновленому алфавіті 30 знаків: 29 букв і апостроф для позначення твердого знака.
Видання Gazeta.uz вказувало, що в такому вигляді алфавіт фактично повертається до первісної версії, запровадженої в Узбекистані в 1993 році (без урахування букви ń). У 1995 році всі букви з діакритичними знаками в Узбекистані були виведені з алфавіту і замінені на дволітерні позначення і букви з перевернутим апострофом. Але тепер від цих змін вирішили відмовитися.
Лінгвісти відзначають, що зміни, які були внесені в узбецький алфавіт в 1993 році, були зроблені за зразком алфавітів таких мов, як суахілі і турецька, а «ці мови відрізняються від мов узбецького алфавіту».
У сусідньому Казахстані процес переходу на латиницю триває з 2017 року, коли президент Нурсултан Назарбаєв вперше доручив уряду скласти графік переходу казахського алфавіту на латиницю. Там також міняли варіанти алфавіту, проте повністю на нього перейти ще не вийшло.
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